Обнаруженные останки украинских бойцов невозможно опознать. Фото (иллюстрация): ЛИЦ

При захвате позиций ВСУ под Артемовском были обнаружены обезображенные тела погибших украинских силовиков. Их останки невозможно идентифицировать. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на свои источники, он заявил, что, судя по всему, увечья наносились телам погибших бойцов специально - чтобы их не могли опознать в дальнейшем.

- При захвате украинских позиций в районе населенного пункта Артемовск выявлено большое количество обезображенных трупов в форме украинского образца. По предварительной оценке, увечья наносились уже после их смерти с целью затруднения идентификации, - рассказал Марочко.

По словам военного эксперта, также при обнаруженных останках солдат находились документы, которые даже визуально не соответствуют тем людям, которым они должны принадлежать.

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