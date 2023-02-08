В ДНР установили максимальную цену на литр воды

Вопрос с водой в Республике стоит особенно остро

Власти Донецкой Народной Республики собрали всех производителей питьевой воды в Донецкой Народной Республике, заслушали их проблемы, а также установили максимальную цену на литр воды в ДНР. Стоимость одного литра воды не должна превышать 3,5 рублей, начиная с субботы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

— Несмотря на наличие объективных причин подорожания воды, мы эту ситуацию так оставить просто не можем. Поэтому сегодня по поручению Председателя Правительства Виталия Хоценко собрали всех производителей питьевой воды. Выслушали их проблемы, предложили помощь от Фонда развития промышленности, — добавил зампред.

Рустам Мингазов подчеркнул, что вопрос с ценой на питьевую воду в Республике сейчас стоит очень остро.

— Цена выросла и составляет в среднем 5 рублей за литр. С субботы цена на воду не должна превышать 3,5 рубля за литр! — подчеркнул он.

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