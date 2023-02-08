В ЛНР откроется комплекс холдинга «Молинвест» с перспективой строительства производственных предприятий

Соглашение о сотрудничестве было подписано во время встречи врио Главы ЛНР Леонида Пасечника и губернатора Воронежской области Александра Гусева. Фото: Пасечник/ТГ

Холдинг по производству молочной продукции «Молинвест» предложил открыть молочный комплекс на 3600 голов в Луганской Народной Республике. В перспективах у бизнеса построить предприятия по переработке и производству готовой продукции. Правительство Республики и оператор проекта подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Хотелось бы использовать нашу территорию не просто как земли для производства сырья, но и развивать перерабатывающую промышленность. Воронежская область готова нам в этом помочь! По результатам встречи подписали Соглашение о сотрудничестве между Правительством ЛНР и оператором данного проекта, — подчеркнул Пасечник. — Это одно из первых соглашений в череде тех, которые помогут Луганщине вернуть промышленный и сельскохозяйственный потенциал!

Напомним, что ранее Воронежская область помогла Республике в реализации зерна. Это помогло пополнить бюджеты трех подшефных районов.

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