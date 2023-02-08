ВФУ ударили по Ленинскому району Донецка, взрыв слышали в нескольких городах Республики

В Ленинском районе прогремел взрыв
Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Донецку, взрыв был слышен и в Макеевке. По сообщениям очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— По сообщению очевидцев, карательному удару подвергся Ленинский район. Имеются разрушения и обрыв проводов по ул. И. Ткаченко. Информация уточняется, — рассказал мэр города.
Власти города призвали дончан соблюдать осторожность и не покидать укрытий.
— Было так громко, что в квартире аж все затрусилось. На улице у всех припаркованных машин сработала сигнализация. Мы очень испугались, рассказала «КП» жительница Ленинского района Ирина.
Напомним, что ранее украинские боевики нанесли удар по Калининскому и Буденовскому районам Донецка. Обломки ракет «HIMARS», сбитой ПВО, повредили жилые дома.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
«Его имя бессмертно, а жизненный путь стал символом храбрости»: в ДНР почтили память Михаила Толстых
«Гиви» погиб шесть лет назад (подробнее)