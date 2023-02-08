ВФУ ударили по Ленинскому району Донецка, взрыв слышали в нескольких городах Республики

В Ленинском районе прогремел взрыв

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Донецку, взрыв был слышен и в Макеевке. По сообщениям очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По сообщению очевидцев, карательному удару подвергся Ленинский район. Имеются разрушения и обрыв проводов по ул. И. Ткаченко. Информация уточняется, — рассказал мэр города.

Власти города призвали дончан соблюдать осторожность и не покидать укрытий.

— Было так громко, что в квартире аж все затрусилось. На улице у всех припаркованных машин сработала сигнализация. Мы очень испугались, рассказала «КП» жительница Ленинского района Ирина.

Напомним, что ранее украинские боевики нанесли удар по Калининскому и Буденовскому районам Донецка. Обломки ракет «HIMARS», сбитой ПВО, повредили жилые дома.

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