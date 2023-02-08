На укладку нового асфальта в Волновахе потратят 1,2 миллиарда рублей в 2023 году

Стоимость ремонта дорог в Волновахе превысит 1,2 миллиарда рублей. Фото: Минтранс ДНР

На капитальный ремонт дорог в Волновахе потратят более 1,2 миллиарда рублей в 2023 году. Власти планируют обновить дорожное покрытие на 14 улицах города. Об этом сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

— Субъектами РФ планируется провести капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Волновахи. Предварительная стоимость работ составляет 1 231 545 500,00 рублей. Новый асфальт появится на улицах: Центральная, Магистральная, Чижевского, Менделеева, Петровского, Комсомольская, Седова, 50 лет Октября, Матросова, Гагарина, Чижевского, Советская, Донецкая и Губенко, — рассказал глава района.

Напомним, что ранее власти Волновахи приступили к разработке плана восстановления железнодорожного вокзала, который был поврежден в ходе боевых действий. В Волновахе также возобновили добычу известняка, гранита и каолина.

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