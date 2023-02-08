Два подростка подорвались на взрывоопасном предмете в Макеевке

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Два подростка пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета в Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате подрыва на ВОП ранены парни-подростки 2008 и 2009 годов рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. В результате украинской агрессии в районе торгового центра «Галактика» погибли два мирных жителя. Глава Донецка Алексей Кулемзин добавил, что также повреждения получили три частных дома в Киевском районе Донецка.

При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС ДНР по номеру 101. Не пытайтесь самостоятельно передвинуть или обезвредить ВОП, это может быть опасно для жизни.

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