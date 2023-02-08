ВФУ обстреляли Новодружеск в ЛНР, погиб мирный житель

ВФУ вновь открыли огонь по мирным городам и селам ЛНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Новодружевск с применением артиллерийского орудия 155 мм, выпустив два снаряда. В результате украинской агрессии погиб мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела один мирный житель погиб, еще один человек получил ранения, разрушен жилой дом. Дополнительная информация уточняется, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли село Писаревка в Новопсковском районе Луганской Народной Республики. В результате обстрела повреждено 10 жилых домов. За предыдущие сутки зафиксировано два обстрела населенных пунктов в Республике, в результате которых повреждения получили ангар и техника на территории сельхозпредприятия.

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