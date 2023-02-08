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НовостиПолитика8 февраля 2023 13:14

Украинские боевики убили двух мирных жителей в Петровском районе Донецка

Удар ВФУ пришелся на здание торгово центра «Галактика»
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ убили двух мирных жителей в район ТГ «Галактика». Фото: Кулемзин/ТГ

ВФУ убили двух мирных жителей в район ТГ «Галактика». Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли окрестности торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка. В результате украинской агрессии погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Погибли – женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения, — отметил мэр Донецка.

В Совместном центре контроля и координации огня подчеркнули, что по району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Ильинка.

Алексей Кулемзин добавил, что сегодня утром в Киевском районе повреждения получили 3 дома частного сектора по улице Подбельского. В домах повреждены стекла, кровли и фасады. С 12 ночи по району было выпущено 11 снарядов калибром 155 мм.

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