В Макеевке ликвидировали аварию на газопроводе

Мэр Макеевки исключил возможность возгорания по техническим причинам. Фото: ДАН
Специалисты ликвидировали возгорание газопровода в Макеевке, которое произошло вчера вечером. Следственные органы приступили к расследованию и рассматривают две версии произошедшего — диверсию или попадание снаряда в газопровод. Об этом сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.
— Отремонтировали, потушили, все нормально, системы все работают. Пока следственные органы занимаются в этом направлении (выяснении причин), там два варианта: либо попадание снаряда, либо диверсия была, — подчеркнул мэр.
Ключаров добавил, что возможность аварии по технической причине исключена.
Напомним, что возгорание газопровода в Червоногвардейском районе Макеевки произошло вечером 7 февраля. Зарево от огня было видно на несколько километров, в том числе и в Донецке. По данным СЦКК ДНР, украинские боевики обстреляли Макеевку в 19:40, выпустив по Червоногвардейскому району города 6 снарядов калибром 155 мм.
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