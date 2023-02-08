В Макеевке ликвидировали аварию на газопроводе

Мэр Макеевки исключил возможность возгорания по техническим причинам. Фото: ДАН

Специалисты ликвидировали возгорание газопровода в Макеевке, которое произошло вчера вечером. Следственные органы приступили к расследованию и рассматривают две версии произошедшего — диверсию или попадание снаряда в газопровод. Об этом сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

— Отремонтировали, потушили, все нормально, системы все работают. Пока следственные органы занимаются в этом направлении (выяснении причин), там два варианта: либо попадание снаряда, либо диверсия была, — подчеркнул мэр.

Ключаров добавил, что возможность аварии по технической причине исключена.

Напомним, что возгорание газопровода в Червоногвардейском районе Макеевки произошло вечером 7 февраля. Зарево от огня было видно на несколько километров, в том числе и в Донецке. По данным СЦКК ДНР, украинские боевики обстреляли Макеевку в 19:40, выпустив по Червоногвардейскому району города 6 снарядов калибром 155 мм.

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