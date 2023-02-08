Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 февраля 2023 6:59

Денис Пушилин поздравил профессиональное сообщество Республики с Днем науки

Врио Главы ДНР добавил, что наука всегда была ключевой сферой для Донбасса
Виктория ПОДАРОВА
Именно наука позволяет промышленности Донбасса развиваться

Именно наука позволяет промышленности Донбасса развиваться

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил научное сообщество Республики с профессиональным праздником. Лидер ДНР добавил, что для Донбасса наука всегда была ключевой сферой, ведь промышленность нуждается в постоянном обновлении. Об этом врио Главы ДНР рассказал в своем телеграм-канале.

— Поздравляю научное сообщество Донецкой Народной Республики с профессиональным праздником! Желаю вам творческих сил и неисчерпаемого вдохновения – впереди много задач, с которыми, уверен, вы справитесь. Именитые ученые, энергичные исследователи, талантливые аспиранты, одаренные студенты – все вы сохраняете и приумножаете интеллектуальное богатство нашего края! — отметил Денис Пушилин.

Напомним, что 8 февраля традиционно празднуется День российской науки. Праздник был учрежден указом президента Российской Федерации в 1999 году.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Донбасса будут доплачивать, если их российская пенсия окажется ниже республиканской

Приняты в первом чтении проекты законов о пенсионном и социальном обеспечении в новых регионах РФ (подробнее)