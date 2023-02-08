Денис Пушилин поздравил профессиональное сообщество Республики с Днем науки

Именно наука позволяет промышленности Донбасса развиваться

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил научное сообщество Республики с профессиональным праздником. Лидер ДНР добавил, что для Донбасса наука всегда была ключевой сферой, ведь промышленность нуждается в постоянном обновлении. Об этом врио Главы ДНР рассказал в своем телеграм-канале.

— Поздравляю научное сообщество Донецкой Народной Республики с профессиональным праздником! Желаю вам творческих сил и неисчерпаемого вдохновения – впереди много задач, с которыми, уверен, вы справитесь. Именитые ученые, энергичные исследователи, талантливые аспиранты, одаренные студенты – все вы сохраняете и приумножаете интеллектуальное богатство нашего края! — отметил Денис Пушилин.

Напомним, что 8 февраля традиционно празднуется День российской науки. Праздник был учрежден указом президента Российской Федерации в 1999 году.

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