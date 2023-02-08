ВФУ за сутки выпустили по ЛНР 10 ракет из РСЗО «HIMARS»

Вооруженные формирования Украины за сутки нанесли удары по Первомайску и Покровскому в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов с применением реактивной системы залпового огня была повреждена техника. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центе контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по населенным пунктам Первомайск и Покровское с применением РСЗО HIMARS (10 ракет). В результате обстрелов в Покровском повреждены ангары и техника сельскохозяйственного предприятия, — отметили в ведомстве.

В СЦКК уточнили, что в час ночи 8 февраля украинские боевики обстреляли населенный пункт Писаревка в Новопсковском районе ЛНР с применением РСЗО HIMARS. Всего была выпущена одна ракета. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки украинские боевики ранили в ДНР шесть мирных жителей, в том числе подростка

На донецком направлении ВФУ использовали РСЗО «Himars» и БМ-27 «Ураган», артиллерии 155 мм (подробнее)