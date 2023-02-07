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НовостиОбщество7 февраля 2023 19:56

В Волновахе разрабатывают план восстановления здания железнодорожного вокзала

Сейчас со станции осуществляются пассажирские перевозки на Мариуполь
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Сейчас с вокзала осуществляются пассажирские перевозки по маршруту «Волноваха — Мариуполь»

Сейчас с вокзала осуществляются пассажирские перевозки по маршруту «Волноваха — Мариуполь»

Фото: Александр ИВАНОВ

Власти Волновахи приступили к разработке плана восстановления железнодорожного вокзала, который был поврежден в ходе боевых действий в городе. Об этом ДАН сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

- Разрабатывается проект по восстановлению здания железнодорожного вокзала Волноваха. Сейчас с вокзала осуществляются пассажирские перевозки железнодорожным транспортом по маршруту «Волноваха — Мариуполь», — отметил Зинченко.

Он также рассказал о работе по запуску предприятий в Волновахском районе. По его словам, начали добычу известняка, гранита и каолина. Кроме того, в будущем намерены запустить предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Железнодорожный вокзал в Волновахе был открыт в 1882 году. Через город проходит железнодорожная магистраль, ведущая на Запорожье, Одессу и Крым.

Волноваха перешла под контроль ДНР в марте прошлого года. В ходе боев в городе было повреждено 85% зданий, в том числе 19 объектов социальной сферы: больницы, детсады, школы.

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