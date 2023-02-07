Определен порядок выхода жителей Донбасса из гражданства Украины

Со временем у жителей ДНР останется действительным только один паспорт – российский
Госдума РФ приняла в первом чтении проект базового закона о правовом положении граждан РФ с гражданством Украины. Документ предусматривает прекращение украинского гражданства у имеющих его россиян со дня подачи соответствующего заявления в орган МВД России.
- Предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, - указано в сопроводительных материалах.
После подачи заявления необходимо воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В частности, от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на него.
В противном случае МВД России составляет заключение о факте несоблюдении обязательств. Эти сведения направляются в органы ФСБ РФ и самому гражданину. Со дня вынесения заключения станет недействительным заявление гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины, а сам гражданин РФ будет считаться имеющим гражданство Украины.
Пока неясно, как это отразится на рядовых гражданах, а вот для различных чиновников это чревато лишением работы. Им запрещено иметь второе гражданство. Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет через 10 лет со дня вынесения заключения.
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