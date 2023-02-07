В Макеевке загорелся газопровод, огонь видно за несколько километров

Огонь на месте аварии видно за несколько километров. Фото: ДАН

Газопровод загорелся в Червоногвардейском районе Макеевки, причина аварии выясняется. Об этом сегодня ДАН сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

- В Червоногвардейском районе поврежден газопровод, идет возгорание. Службы выехали на место, пока непонятно, из-за чего это произошло, обстрел это был или еще что-то, — отметил Ключаров.

Огонь на месте аварии видно за несколько километров.

Местные жители в соцсетях сообщают, что был обстрел в 19:43. Попадание в частный жилой дом. Также пробит магистральный газопровод в поселке Лесной. Есть возгорание посадки

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 19:40 со стороны Орловки было выпущено 6 снарядов калибром 155 мм.

Информация о происшествии дополняется

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