В ДНР образованы Антитеррористическая комиссия и Оперативный штаб

Михаил Попов рассказал, для чего созданы новые органы. Фото: Архив МГБ ДНР

Антитеррористическая комиссия и Оперативный штаб созданы в ДНР. Об этом сегодня заявил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

- Антитеррористическую комиссию возглавил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, руководителем Оперативного штаба назначен начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Донецкой Народной Республике генерал-майор Олег Фёдорович Боломожнов, — заявил Попов.

На указанные структуры возложены задачи по координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики по профилактике террористических и экстремистских проявлений. А также организация планирования и применения сил и средств силовых органов, министерств и ведомств субъекта РФ по борьбе с терроризмом и управления контртеррористическими операциями по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных и террористических групп.

Данные организации были созданы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116.

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