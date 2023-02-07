В ДНР впервые провели сложную операцию по удалению осколка снаряда из позвоночника ребенка

Операцию провели при помощи нового эндоскопического оборудования, поэтому не пришлось делать дополнительных разрезов. Фото: Минздрав ДНР

Медики ДНР впервые в истории Республики провели сложную операцию по удалению осколка снаряда из позвоночника ребенка. Об этом сегодня сообщили в Минздраве ДНР.

- Врачи Республиканского травматологического центра (РТЦ) совместно с российскими коллегами впервые в Республике провели уникальную операцию по удалению осколка снаряда из позвоночника мальчика, попавшего под обстрел ВСУ. Осколок остановился в 1,5 см от первого грудного позвонка, не повредив спинной мозг, — отметили в ведомстве.

Операцию провели при помощи нового эндоскопического оборудования, благодаря которому не пришлось делать дополнительных разрезов. После операции уже на следующий день ребенок смог ходить.

- Наличие современного эндоскопического оборудования в клиниках Республики, а также совместные оперативные вмешательства врачей ДНР и ведущих российских клиник позволят вывести оказание высокотехнологической медицинской помощи в Республике на качественно новый уровень, - отметил заведующий детским отделением РТЦ Евгений Жилицын.

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