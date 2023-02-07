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НовостиОбщество7 февраля 2023 15:46

В ДНР впервые провели сложную операцию по удалению осколка снаряда из позвоночника ребенка

После операции уже на следующий день ребенок смог ходить
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Операцию провели при помощи нового эндоскопического оборудования, поэтому не пришлось делать дополнительных разрезов. Фото: Минздрав ДНР

Операцию провели при помощи нового эндоскопического оборудования, поэтому не пришлось делать дополнительных разрезов. Фото: Минздрав ДНР

Медики ДНР впервые в истории Республики провели сложную операцию по удалению осколка снаряда из позвоночника ребенка. Об этом сегодня сообщили в Минздраве ДНР.

- Врачи Республиканского травматологического центра (РТЦ) совместно с российскими коллегами впервые в Республике провели уникальную операцию по удалению осколка снаряда из позвоночника мальчика, попавшего под обстрел ВСУ. Осколок остановился в 1,5 см от первого грудного позвонка, не повредив спинной мозг, — отметили в ведомстве.

Операцию провели при помощи нового эндоскопического оборудования, благодаря которому не пришлось делать дополнительных разрезов. После операции уже на следующий день ребенок смог ходить.

- Наличие современного эндоскопического оборудования в клиниках Республики, а также совместные оперативные вмешательства врачей ДНР и ведущих российских клиник позволят вывести оказание высокотехнологической медицинской помощи в Республике на качественно новый уровень, - отметил заведующий детским отделением РТЦ Евгений Жилицын.

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