В ЛНР открылось региональное отделение Всемирного русского народного собора

В Луганске прошло учредительное собрание местного отделения Всемирного русского народного собора. Фото: НС ЛНР

Региональное отделение международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» открылось в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Народного Совета Республики.

- На учредительном собрании избраны правление отделения и сопредседатели правления, ревизионная комиссия, создан секретариат и избран его руководитель, – говорится в сообщении.

- Для нашей территории, которая сегодня находится на передовой Русского мира, открытие отделения Всемирного русского народного собора является большим историческим шагом, – сказал председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Он сообщил, что в мае в рамках празднования Дня Республики пройдет в ЛНР Всероссийский форум "Русский мир на рубеже эпох" под эгидой организации "Всемирный русский народный собор".

В работе собрания участвовали первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев и духовенство.

Всемирный русский народный собор – международная общественная организация, основанная в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви.

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