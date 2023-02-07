В ЛНР разъяснили изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию

В ЛНР сохранится система назначения пенсий по республиканским законам, но с поправкой на возраст. Фото: Почта ЛНР

Пенсионный фонд ЛНР разъяснил изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию жителей Республики после принятия поправок в закон ЛНР «О назначении и выплате пенсий на территории ЛНР» (они вступают в силу 15 февраля 2023 года). Новый документ касается тех жителей, которые пока не перешли на российскую пенсию.

При наличии страхового стажа не менее 15 лет, мужчина, достигший возраста 60 лет в 2023 году, будет иметь право на назначение пенсии по возрасту в 60 лет и 6 месяцев. Женщина при достижении 55 лет в 2023 году - в 55 лет и 6 месяцев.

При достижении в 2024 году мужчиной 60-летнего возраста, а женщиной 55 лет, право на назначение пенсии по возрасту возникнет: у мужчины в 61 год и 6 месяцев, у женщины – в 56 лет 6 месяцев.

Мужчины и женщины, которые достигнут возраста 60 и 55 лет в 2025 году, будут иметь право на назначение пенсии в 63 года – для мужчин, в 58 лет – для женщин.

При достижении в 2026 году мужчинами 60 лет, а женщинами 55 лет, право на назначение пенсии по возрасту возникнет по достижении мужчинами 64 лет, а женщинами – 59 лет.

При достижении в 2027 году и последующих годах мужчинами 60 лет, а женщинами 55 лет право на назначение пенсии по возрасту возникнет: для мужчин по достижении 65 лет, для женщин – 60 лет.

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