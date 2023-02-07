Денис Пушилин заявил, что на стороне Украины воюют солдаты НАТО

Денис Пушилин отметил, что тема участия войск НАТО не в первый раз обсуждается. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 7 февраля, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире программы «Соловьев Live» рассказал о том, что на стороне Украины воюют солдаты НАТО.

Ведущий эфира Владимир Соловьев привел данные, опубликованные в турецкой прессе, что на стороне Украины воюют не только наемники, а и солдаты НАТО.

- Мы с вами это давно обсуждаем, сейчас подтверждается информация и такими источниками, – отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Здесь что характерно: помимо инструкторов, которые уже в принципе были легализованы и их присутствие на Украине, сейчас уже напрямую в данном материале говорится, что и солдаты НАТО. Причем цифры называются: тысячи, порядка пяти тысяч, там погибло, в основном поляки, прибалты и прочие. С нашей стороны мы можем только примерными какими-то цифрами руководствоваться, но я думаю, что эта цифра близка.

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