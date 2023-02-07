В ЛНР разоблачили группу, которая занималась сбытом оружия

Автоматы, судя по внешнему виду, злоумышленники собирали в местах боев. Фото: Скриншот видео МВД ЛНР

Сотрудники управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР совместно с оперативными сотрудниками сводного отряда полиции МВД РФ задержали участника преступной группы по незаконному сбыту оружия и боеприпасов на территории Республики. Об этом сообщили в ЦОС МВД.

Там рассказали, что в ходе проверки информации о причастности гражданина 1995 года рождения к незаконному сбыту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ было установлено, что в преступную группу могут входить еще граждане 1992 и 1980 годов рождения.

- При документировании фактов незаконного сбыта 15 автоматов Калашникова, трех гранатометов, гранат, запалов и более 800 патронов различного калибра был задержан один из подозреваемых – гражданин 1992 года рождения, - говорится в сообщении.

Ленинским районным судом города Луганска в отношение задержанного была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские ищут остальных участников преступной группы.

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