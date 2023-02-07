В Донецке мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток»

Мины ПФМ-1 «Лепесток» представляют особую опасность из-за того, что их сложно обнаружить. фото: МЧС ДНР

Мирный житель подорвался на ПФМ-1 «Лепесток», сброшенной украинскими боевиками в Кировском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

- В Кировском районе Донецка на сброшенной ранее вооруженными формированиями Украины запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался мирный житель, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Петровском районе на украинской противопехотной мине «Лепесток» подорвался подросток.

Мины ПФМ-1 «Лепесток» представляют особую опасность из-за того, что их сложно обнаружить, поэтому они запрещены международными конвенциями. Всего с начала нового витка эскалации конфликта на «лепестках» в ДНР подорвался 91 человек, в том числе шесть детей. Один из пострадавших умер.

Напомним, что за минувший день от обстрелов ВСУ в ДНР погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

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