В Амвросиевском карьере ДНР погибли мужчина и семилетний ребенок

Амвросиевский карьер — один из самых больших мергельных карьеров в Европе. Фото: Скриншот видео ВКонтакте/Макеевка

Мужчина и ребенок, которых достали из водоема в Амвросиевском районе, скончались в ходе проведения реанимационных мероприятий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Спасатели города Амвросиевка МЧС ДНР при помощи спасательного круга и спасательной веревки, на расстоянии пяти метров от берега извлекли из воды двух человек: мужчину 1987 года рождения и ребенка 2015 года рождения, доставили их на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. В ходе проведения реанимационных мероприятий мужчина и ребенок скончались, — сказано в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла 6 февраля на карьере у поселка Новоамвросиевское. Амвросиевский карьер — один из самых больших мергельных карьеров в Европе. В некоторых местах глубина может достигать 25 метров.

Ранее в ведомстве сообщили о гибели на воде двух человек с начала текущего года.

Кроме того, в Советском районе Макеевки в результате пожара погиб мужчина 1963 года рождения. Причина возгорания устанавливается. Для тушения пожара привлекалось две единицы техники и девять человек личного состава МЧС ДНР.

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