В ДНР российские паспорта получили более 550 тысяч жителей

Число жителей ДНР с российскими паспортами растет каждый день. Фото: АГ ДНР

Число российских паспортов, выданных жителям ДНР с 2019 года, превысило 550 тысяч. Об этом ДАН сообщили в Миграционной службе МВД ДНР.

- Всего с 2019 года выдано 553 тыс. российских паспортов, из них с 30 сентября прошлого года - 103 тыс. паспортов, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодня документы на вступление в гражданство РФ принимают 34 пункта. Первые такие пункты открылись на территории ДНР 20 октября.

Напомним, что Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года своим указом упростил процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Со дня вступления ДНР в состав РФ граждане Республики, Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на тот момент в регионе или ранее постоянно проживавшие на этой территории и выехавшие в другие регионы РФ, автоматически приобретают российское гражданство при условии принесения присяги. 10 ноября Госдума освободила жителей новых регионов от уплаты госпошлин за выдачу паспорта и загранпаспорта.

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