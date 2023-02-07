Утверждена Программа направления в ЛНР и ДНР экологических гуманитарных миссий

В рамках акции «Сохраним лес» жители Республик примут участие в высадке саженцев деревьев и кустарников. Фото: ТГ/Хоценко

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила Программу направления в ЛНР и ДНР экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти этих субъектов на 2023 - 2025 годы. Об этом говорится на официальном сайте Правительства РФ.

В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение.

- По поручению Президента РФ новые субъекты войдут в число участников всероссийских экологических акций. Так, в рамках акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес" жители Республик вместе с местными администрациями и лесничествами примут участие в высадке саженцев деревьев и кустарников, - отметила Абрамченко.

Программа мероприятий до 2025 года включает также проведение всероссийской акции "Вода России", в рамках которой будет проведена расчистка русла местных рек, очистка прибрежных территорий от древесных завалов и мусора. Также в плане на ближайшие годы – проведение мероприятий по ликвидации экологически вредных объектов. У детей и взрослых будет возможность поучаствовать в мероприятиях по защите перелетных птиц.

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