В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения

В Горловке снаряд попал прямо в здание общежития, была ранена женщина. Фото: ТГ/Приходько

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 18 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 97 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 6 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Калининский, Никитовский районы), Широкая Балка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, получившего ранение 4 февраля в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Калининском районе Горловки и Ясиноватой.

Повреждены 10 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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