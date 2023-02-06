В ДНР шахтные воды используют даже для технических нужд населения и отопления

Из-за острого дефицита воды в ДНР шахтные воды используются для технических нужд населения и предприятий теплоснабжения. Фото: МУиЭ ДНР

Почти 40 предприятий задействованы в ДНР в откачке шахтных вод. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- В ДНР по откачке шахтных вод работает 38 предприятий, 16 из них входит в состав ГУП ДНР «Государственное управление реструктуризации шахт», — заявили в пресс-службе.

За 2022 год предприятия откачали на поверхность более 145 млн кубических метров шахтных вод.

- Цифры не совсем скромные, особенно с учетом того, что часть указанного объема используется для технологических нужд горных предприятий, промышленных производственных предприятий, а также из-за острого дефицита воды, возникшего в 2022 году — для технических нужд населения и предприятий теплоснабжения, — отметили в министерстве.

Так, шахтные воды при содействии якутских специалистов стали использовать для системы отопления в городе Кировское.

На сегодняшний день на угледобывающих предприятиях Донбасса откачка шахтных вод производится в подземных условиях — насосами, установленными в горных выработках на различных горизонтах, а также водоотливными комплексами с погружными насосами, которые обеспечивают вывод всего притока напрямую с поверхности.

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