В ДНР по итогам двух полуфиналов в финал кадрового конкурса «Лидеры возрождения» вышли 136 человек

В финале участники пройдут комплексную оценку. Фото: Скриншот видео «Лидеры возрождения»

Сто тридцать шесть человек вышли в финал кадрового конкурса «Лидеры возрождения» по итогам двух полуфиналов из трех. Об этом сегодня сообщили в администрации Главы ДНР.

- Подведены итоги первых двух полуфиналов, которые прошли в январе. Приглашение в финал получили 136 участников. Это не окончательное число финалистов, список пополнится после проведения третьего, заключительного полуфинала конкурса, — отметили в АГ.

Третий полуфинал конкурса с участием военнослужащих пройдет, как только позволит оперативная обстановка.

На конкурс было зарегистрировано почти 17 тысяч участников.

В финале участники пройдут комплексную оценку в процессе выполнения индивидуальных заданий и работы в группах. Результаты прохождения оценки определят значения индивидуального рейтинга каждого участника. Победители будут определяться по баллам рейтинга.

Конкурс «Лидеры возрождения» проводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Цель конкурса — поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свой край. Помимо денежного приза и места в кадровом резерве победители получат рекомендации от лучших HR-специалистов России.

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