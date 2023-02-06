В ДНР на выплаты соцпособий предусмотрено свыше 14 миллиардов рублей, а пенсий – 27 миллиардов

В ДНР значительная часть бюджета идет на пенсии и соцпособия. Фото: МВД ДНР

Более 14 миллиардов рублей выделено на выплату социальных пособий в ДНР на текущий год. Об этом сегодня заявил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- В 2023 году Министерству труда и социальной политики ДНР по решению Правительства РФ выделено более 14 миллиардов рублей на финансирование 14 видов социальных выплат и пособий, — отметил Хоценко.

Он добавил, что на освобожденных территориях Республики с 3 марта 2022 года по 3 февраля 2023 года было принято 22 069 заявлений на назначение социальных пособий.

- Также бюджетом ДНР предусмотрены пенсионные выплаты в сумме порядка 27 млрд рублей. На сегодняшний день фактические пенсионные выплаты составили 4,5 млрд. рублей. Задолженности по выплате пенсий у нас нет. – подчеркнул председатель Правительства Республики.

Ранее сообщалось, что бюджет ДНР на 2023 год превысит 196 млрд рублей.

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