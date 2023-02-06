Педагогам ЛНР презентовали проект «Новая школа»

Педагоги ознакомились с направлениями «Новой школы». Фото: «ЕР»

В Луганске представители регионального отделения "Единой России" презентовали педагогам ЛНР партийный проект "Новая школа". В мероприятии помимо работников образования приняли участие главы администраций всех городов и районов ЛНР и гости из Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба отделения ЕР.

- Благодаря именно таким проектам мы должны двигаться дальше, и я уверен, что нужно и следующему поколению передать ту самую правду, то самое важное, что у нас есть, - это честность, открытость и человечность, - сказал председатель Народного Совета ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения "Единой России" Денис Мирошниченко.

Заместитель председателя Народного Совета ЛНР, координатор "Новой школы" в ЛНР Олег Коваль отметил, что этот проект позволит качественно улучшить систему образования, содействовать открытию новых школ, развитию воспитательного процесса. Одной из главных задач "Новой школы" является дебюрократизация системы образования.

Присутствующие ознакомились с направлениями "Новой школы", в том числе проектами "Капитальное строительство школ", "Лица Героев", "Гром Победы", "Парта Героя", "Рисуем Победу", "Киноуроки в школах России".

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Волонтер Победы» из Донецка Анастасия Литвинова предложила Президенту создать тематические маршруты по местам боевой славы

Путин пообещал активистке посодействовать реализации этого плана (подробнее)