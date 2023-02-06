Ушел из жизни почетный житель Донецка Валерий Белозерцев

Валерию Белозерцеву был 81 год. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 6 февраля, ушел из жизни почетный житель города Донецка, председатель городской организации ветеранов Валерий Михайлович Белозерцев. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Ушёл из жизни почётный житель города Донецка, председатель городской организации ветеранов Валерий Михайлович Белозерцев. Многие годы своей жизни он посвятил общественной работе, помощи людям и патриотическому воспитанию молодежи, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Он отметил, что Валерий Михайлович был примером истинного патриота родного города и родной земли. Он вдохновлял своим оптимизмом и любовью к жизни.

- Валерий Михайлович принимал участие во множестве городских мероприятий, был очень отзывчивым и чутким человеком. Его нам будет не хватать, - отметил Кулемзин.

Валерию Белозерцеву был 81 год. В сентябре 2021 года на 80-летие ветерана Алексей Кулемзин наградил юбиляра почётным знаком «За заслуги перед городом».

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