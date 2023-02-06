В ДНР создадут новые оптовые центры с товарами для решения проблемы с ценами

Денис Пушилин с Сергеем Кириенко зашли в один из продуктовых супермаркетов, где цены оставляют желать лучшего. Фото: ТГ/Пушилин

Дополнительные логистические центры оптовой продажи позволят снизить стоимость продуктов на полках в магазинах ДНР. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- У нас цены все же остаются выше, нежели в соседней Ростовской области. Конечно же, это вызывает недопонимание у наших граждан. Поэтому прорабатывается целый комплекс мер, что-то в среднесрочной перспективе, ну, а что-то уже делается непосредственно сейчас, — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Так, в среднесрочной перспективе стоит задача построить новые КПП на административной границе с Ростовской областью и расширить действующий. Это позволит удешевить логистику для перевозок товаров и значительно снизить стоимость продуктов. В краткосрочной перспективе в ДНР собираются создать дополнительные оптовые логистические центры, где смогут закупать продукцию не только крупные супермаркеты, но и небольшие магазины.

- У нас структура розничной сети выстроена несколько иначе, нежели в других регионах РФ. Там 80% — это сети и 20% занимают так называемые магазины у дома. Что же касается ДНР, то у нас ситуация кардинально противоположная. У нас 80% — это малые магазины, магазины у дома, и 20% занимают сети, — сказал Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР появятся представительства Федерального подросткового центра

Денис Пушилин и Мария Львова-Белова обсудили ряд проектов в сфере защиты детей (подробнее)