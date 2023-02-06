Денис Пушилин подтвердил применение ВСУ химических веществ против российских военнослужащих

Денис Пушилин отметил, что сейчас проходит доукомплектование средствами химзащиты в подразделениях. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 6 февраля, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире телеканала «Россия 24» подтвердил применение со стороны Украины химических веществ.

- По заявлениям наших командиров подразделений, которые выходили уже с такой информацией, не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих. По сути, эти обращения приходят в мой адрес как минимум в течение трех недель, – отметил Денис Пушилин.

По его словам, изучить и разложить химический состав применяемых противником веществ пока не представилось возможным.

- Но задача такая стоит. Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений. Вызывает кашель, дальше это слезоточивость и общее недомогание, – рассказал руководитель региона.

Он отметил, что сейчас проходит доукомплектование средствами химзащиты в подразделениях.

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