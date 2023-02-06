Стало известно, как в ЛНР будут платить пенсионерам, которые не перешли на российские пенсии

Леонид Пасечник подписал документ об изменениях в законе о назначении и выплате пенсий в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник подписал документ об изменениях в законе ЛНР «О назначении и выплате пенсий на территории ЛНР». Он размещен на официальном сайте Главы Республики.

Граждане, проживающие на территории ЛНР, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, имеют право на назначение пенсии. При этом возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на полгода каждый последующий год в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. До этого возраст выхода был 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Выплата пенсии ЛНР прекращается в случае реализации права на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

При выезде граждан, являющихся получателями пенсии ЛНР, на новое место жительства в другие субъекты Российской Федерации выплата пенсии сохраняется и осуществляется в прежнем порядке.

Настоящий закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

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