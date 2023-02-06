Центр дневного пребывания детей-инвалидов начнет работу в Луганске

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова (слева) на встрече в Луганске с Леонидом Пасечником. Фото: АГ ЛНР

Центр дневного пребывания детей с ограниченными возможностями появится в Луганске. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече в Луганске с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником.

- Мы хотели бы открыть в Луганске центр дневного пребывания для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Когда на несколько часов можно ребенка с инвалидностью привести, а мама с папой в это время могут заниматься своими делами, как минимум, отдохнуть три-четыре часа, – сказала уполномоченный.

Она пояснила, что такая практика позволяет предотвратить эмоциональное выгорание у взрослых.

- Когда ты 24 на 7 с ребенком, потом это приводит к помещению ребенка в систему, то есть в интернат. Потому что не справляются: папа не выдерживает, уходит, мама не справляется, дети частично попадают в учреждения, – добавила Львова-Белова.

Предполагается, что учреждение будет располагаться в центре города. Врио Главы ЛНР обещал оказать содействие в организации его работы.

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