Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь центрам реабилитации детей Алчевска и Стаханова

В Стаханове проходят реабилитацию дети с особенностями развития. Фото: АГ Стаханов

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова доставил гуманитарную помощь в Алчевский центр социально-психологической реабилитации детей и Стахановское отделение Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов.

- По поручению моей любимой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны детям доставлены комплекты теплой одежды, обувь, предметы личного обихода, канцелярские принадлежности и внушительное количество самых разных сладостей, - написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил участвовавших в доставке гуманитарного груза общественников из Чечни.

Ранее РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал гуманитарный груз в Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу, а также два автомобиля скорой помощи и медикаменты в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

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