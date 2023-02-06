Андрей Марочко: Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Кременной

Украинская армия безуспешно пытается сопротивляться продвижению российских войск. Фото: НМ ЛНР

Военнослужащие ВСУ самовольно оставляют позиции в районе Кременной. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ. Некоторые военнослужащие оставляют позиции, не оказывая существенного сопротивления, - проинформировал Марочко.

Он подчеркнул, что отправленные в данный район для сдерживания собственных войск националистические подразделения не справляются с данной задачей.

На минувшей неделе Марочко сообщил, что украинские заградительные отряды обстреляли киевских силовиков, пытавшихся дезертировать в районе села Макеевка Сватовского района.

- При бегстве украинские боевики попытались перейти реку Жеребец, но были обнаружены заградительными отрядами, и по ним был открыт огонь. В результате перестрелки беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернуться на ранее занимаемые позиции, - рассказал подполковник.

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