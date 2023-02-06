Украинские войска ночью обстреляли общежитие в Горловке, ранена женщина

Украинский снаряд попал прямо в крышу. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 6 февраля, ночью украинские войска обстреляли Калининский район Горловки, выпустив в общей сложности шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм. Снаряды попали в общежитие, также повреждены котельная и магазин, одна женщина получила ранение.

- Во время обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка в общежитии по улице Шахтёрская, - написал в своем телеграм–канале мэр Горловки Иван Приходько. – В результате прямого попадания украинского снаряда получило значительное повреждения общежитие по улице Шахтёрская, 3. По уточнённой информации, также повреждены котельная № 34 по улице Шахтёрская, 4 и магазин по ул. Ногина, 6.

Напомним, что за минувшие сутки враг выпустил 126 боеприпасов в направлении Донецка, Горловки, Минерального, Ясиноватой, Макеевки и Волновахи. Погибли два мирных жителя, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Повреждено 15 домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.

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