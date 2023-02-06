В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения

Украинские боевики снова обстреливали Петровский район Донецка. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 25 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 126 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На волновахском 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Волноваха.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также в ранее освобожденной Волновахе.

Повреждены 15 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Волновахе и Ясиноватой, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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