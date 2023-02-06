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НовостиПолитика6 февраля 2023 5:41

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения

Украинские боевики за сутки выпустили по городам ДНР 126 снарядов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Украинские боевики снова обстреливали Петровский район Донецка. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

Украинские боевики снова обстреливали Петровский район Донецка. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 25 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 126 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 10 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На волновахском 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Волноваха.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также в ранее освобожденной Волновахе.

Повреждены 15 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Волновахе и Ясиноватой, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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