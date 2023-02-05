В Волновахе в результате украинского обстрела ранены трое мирных жительниц

В Волновахе трое мирных жительниц ранены обстрелом со стороны ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 5 февраля, в освобожденной Волновахе (ДНР) ранены трое мирных жительниц.

- Мирные жительницы Волновахи получили ранения по таким адресам. По улице Донецкой, 169 пострадала женщина 1995 года рождения, по улице Свердлова, 46 пострадала женщина 1984 года рождения, по улице Свердлова, 32 «а» пострадала женщина 1968 года рождения, - говорится в сообщении Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

В результате артудара по освобожденному городу задокументированы следующие повреждения.

- Улица Свердлова, 56 (частный жилой дом; прямое попадание в хозпостройку), улица Донецкая, 169, 211 (частные жилые дома), улица Свердлова, 32 «а», 46 (частные жилые дома), - сообщили в штабе.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Противник порой наносит хаотичные удары.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала дня в Донецке погибла вторая мирная жительница

ЧП снова произошло в Петровском районе (подробнее)