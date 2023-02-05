В Макеевке задержали пассажира с синтетическим наркотиком в кармане куртки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Макеевке стражи порядка изъяли синтетический наркотик у жителя столицы Республики. Об этом сообщает пресс-служба Макеевского горуправления МВД ДНР.

- В Горняцком районе Макеевки правоохранители остановили автомобиль, которым управлял 40-летний дончанин. При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание на взволнованное поведение мужчины, находившегося в салоне машины. Пассажир попытался скрыться, но был задержан стражами порядка, - говорится в сообщении главка.

В нагрудном кармане куртки мужчины полицейские обнаружили пластиковую колбу с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам химического исследования было установлено, что содержимое является запрещенным наркотическим веществом (0,238 грамма).

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»), - рассказала следователь СО Горняцкого РО Макеевского ГУ МВД ДНР Марина Любченко.

31-летнему фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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