В ДНР завод по выпуску полиэтиленовых труб получил крупный заказ от Бурятии. Фото: Правительство ДНР
Завод по выпуску полиэтиленовых труб в поселке Новый свет (Донецкая Народная Республика) получил первый крупный заказ от Республики Бурятия. Об этом сегодня в своем телеграм-канале рассказал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
- Нашим предприятием будет произведено восемь километров водопроводных труб, а это два месяца непрерывной работы, - сообщил Хоценко.
С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего двенадцать часов.
Отметим, что завод запущен недавно после долгого простоя.
- Важно, чтобы предприятия Республики восстанавливались, создавались новые рабочие места и расширялась промышленная география, - добавил председатель Правительства.
Ранее «КП» сообщала, что Томская область поможет ДНР модернизировать промышленные предприятия. Этот регион в тройке лидеров по научно-техническому и технологическому перевооружению.
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