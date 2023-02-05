Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды города: В ДНР начали принимать предложения от жителей

В ДНР начали принимать предложения от жителей на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды города Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Продолжается работа в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя ДНР.

- Мы уже видим результаты нашей работы по формированию заявок для участия во Всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды в малых городах. В городах-участниках началось активное голосование и прием предложений от населения для определения общественных территорий, на которых будут реализованы проекты. По окончании срока подачи заявок будут определены территории для реализации проектов, - рассказала первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Юлия Мерваезова.

Юлия Мерваезова отметила, что огромную поддержку оказало министерство строительства РФ - к работе по реализации конкурса присоединились регионы-шефы.

- Учитывая большой интерес жителей других городов Республики к данному проекту, мы продлили прием заявок, и прорабатываем механизм увеличения количества городов-участников, - добавила представитель ведомства.

Напомним, что сейчас участие в конкурсе принимают Енакиево, Зугрэс, Иловайск, Кировское, Комсомольское, Новоазовск, Снежное, Торез, Харцызск и Шахтерск.

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