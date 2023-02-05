«Бросили свою пехоту под огнем»: Бойцы ДНР не дали эвакуироваться противнику и разгромили их отряд

Бойцы ДНР сорвали эвакуацию подразделения ВСУ. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР
Артиллерия Первого Донецкого армейского корпуса сорвала эвакуацию одного из подразделений противника, разгромив их отряд. Кадры разгрома украинских боевиков сегодня обнародовала пресс-служба Управления Народной Милиции (УНМ) ДНР.
- БМП противника, выделенная для выполнения этой задачи, после первого попадания отступила, бросив свою пехоту под огнем. В результате украинские боевики понесли тяжелые потери от огня наших артиллеристов, - говорится в сообщении УНМ ДНР.
«КП» сообщала, что российские войска теснят украинских силовиков практически по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. На угледарском направлении силы ВС РФ контролируют территорию с юга, юго-запада и запада от города и продолжают освобождать окрестности непосредственно самого Угледара.
Помимо этого, продолжается наступление российских войск в окрестностях Артемовска. Определенное улучшение позиций наблюдается также на авдеевском и краснолиманском направлениях.
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