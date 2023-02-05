Томская область поможет с модернизацией промышленных предприятий в ДНР

Возможности производственной кооперации врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил сегодня на встрече с делегацией Томской области во главе с губернатором Владимиром Мазуром. Фото: ТГ/Пушилин

Томская область поможет ДНР модернизировать промышленные предприятия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что данный регион сейчас находится в тройке лидеров по научно-техническому и технологическому перевооружению.

- Такая задача стоит и перед нашими промышленными предприятиями. Для перехода в практическое русло договорились создать рабочую группу из представителей наших регионов, - заявил Пушилин.

Руководитель Республики добавил, что в качестве примера такой производственной кооперации можно привести выпуск первого импортозамещающего проходческого комбайна, который был разработан томской компанией «Ильма» совместно с Ясиноватским машиностроительным заводом и кузбасским заводом.

Эту и другие возможности врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил сегодня на встрече с делегацией Томской области во главе с губернатором Владимиром Мазуром.

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