Томская область поможет с модернизацией промышленных предприятий в ДНР

Возможности производственной кооперации врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил сегодня на встрече с делегацией Томской области во главе с губернатором Владимиром Мазуром. Фото: ТГ/Пушилин
Томская область поможет ДНР модернизировать промышленные предприятия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.
Он отметил, что данный регион сейчас находится в тройке лидеров по научно-техническому и технологическому перевооружению.
- Такая задача стоит и перед нашими промышленными предприятиями. Для перехода в практическое русло договорились создать рабочую группу из представителей наших регионов, - заявил Пушилин.
Руководитель Республики добавил, что в качестве примера такой производственной кооперации можно привести выпуск первого импортозамещающего проходческого комбайна, который был разработан томской компанией «Ильма» совместно с Ясиноватским машиностроительным заводом и кузбасским заводом.
Эту и другие возможности врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил сегодня на встрече с делегацией Томской области во главе с губернатором Владимиром Мазуром.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
В ДНР назвали самые перспективные направления для бизнеса в промышленности
Эту тему отслеживает Минэкономразвития Республики (подробнее)