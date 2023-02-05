ВСУ перебрасывают резервы в зону ответственности 2-го армейского корпуса Минобороны РФ

Противник пытается купировать продвижение российских войск. Фото: соцсети
Украинские войска перебрасывают резервы в зону ответственности второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ссылаясь на собственные источники, он заявил, что в зоне ответственности второго армейского корпуса Министерства обороны России отмечают увеличение численности противника. Таким образом тот пытается купировать продвижение российских сил.
- Переброска резервов вооруженных формирований Украины с вооружением и военной техникой идет по всем направлениям и связана с успехами наших войск, - утверждает Марочко.
Тем временем в ДНР сообщили о закреплении российских войск под Угледаром с трех сторон. Силы ВС РФ контролируют территорию с юга, юго-запада и запада от города и продолжают освобождать окрестности непосредственно самого Угледара.
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