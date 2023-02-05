В Донецке из-под завалов частично обрушившегося после обстрела многоэтажного дома извлекли тело третьего погибшего человека

Продолжает поступать информация о жертвах вчерашнего обстрела Киевского района Донецка. Фото: МЧС ДНР

Сегодня утром при разборе завалов многоквартирного жилого дома по улице Артема в Донецке спасатели обнаружили тело еще одного погибшего мужчины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Анкетные данные устанавливаются, - заявил мэр.

Напомним, что в администрацию города продолжает поступать информация о жертвах вчерашнего обстрела Киевского района Донецка. Так, были зафиксированы прямые попадания в кровли 4-этажного жилого дома по улице Артема и 5-этажного жилого дома по улице Россини. В общей сложности, повреждения получили 11 многоквартирных домов.

В одном из них обрушились конструкции. Сейчас под завалами дома ищут людей. Спасатели уже обнаружили тело одного погибшего - мужчины 1986 года рождения. Сегодня стало известно про обнаруженную под плитами дома погибшую женщину 1993 года рождения. Под предварительным данным, на момент обстрела здесь могли находиться до 5 человек.

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