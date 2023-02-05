В ДНР власти поручили изъять незаконно используемые автомобильные спецсигналы

Далеко не все владельцы авто используют спецсигналы на законных основаниях Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спецсигналы на дорогах, которые незаконно используются недобросовестными лицами на территории ДНР, будут изъяты. Соответствующие поручение дал врио Главы Республики Денис Пушилин.

В своем вечернем видеообращении, которое он опубликовал в телеграм-канале, руководитель региона рассказал, что к нему поступают многочисленные жалобы от жителей на большое количество «расплодившихся» на дорогах машин с «мигалками». И есть полное понимание того, что далеко не все владельцы этих авто используют спецсигналы на законных основаниях. Более того, складывается весьма нелицеприятная ситуация при участии таких авто в ДТП.

Пушилин отметил, что уже дал соответствующее распоряжение правоохранительным органам и автоинспекции разобраться в этом вопросе и принять исчерпывающие меры для того, чтобы на таких автомобилях спецсигналы были изъяты.

- Считаю это абсолютно правильным для наведения порядка на дорогах, - подчеркнул лидер Донецкой Народной Республики.

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