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НовостиОбщество5 февраля 2023 8:52

В ДНР власти поручили изъять незаконно используемые автомобильные спецсигналы

Соответствующее распоряжение дал врио Главы Республики Денис Пушилин.
Ирина ДМИТРИЕВА
Далеко не все владельцы авто используют спецсигналы на законных основаниях

Далеко не все владельцы авто используют спецсигналы на законных основаниях

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Спецсигналы на дорогах, которые незаконно используются недобросовестными лицами на территории ДНР, будут изъяты. Соответствующие поручение дал врио Главы Республики Денис Пушилин.

В своем вечернем видеообращении, которое он опубликовал в телеграм-канале, руководитель региона рассказал, что к нему поступают многочисленные жалобы от жителей на большое количество «расплодившихся» на дорогах машин с «мигалками». И есть полное понимание того, что далеко не все владельцы этих авто используют спецсигналы на законных основаниях. Более того, складывается весьма нелицеприятная ситуация при участии таких авто в ДТП.

Пушилин отметил, что уже дал соответствующее распоряжение правоохранительным органам и автоинспекции разобраться в этом вопросе и принять исчерпывающие меры для того, чтобы на таких автомобилях спецсигналы были изъяты.

- Считаю это абсолютно правильным для наведения порядка на дорогах, - подчеркнул лидер Донецкой Народной Республики.

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