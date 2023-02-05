В ДНР заявили о закреплении российских войск под Угледаром с трех сторон

Российские подразделения приближаются к Угледару. Фото: УНМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о военной обстановке на территории Республики. В своем вечернем видеообращении, размещенном в телеграм-канале, он заявил, что на угледарском направлении силы ВС РФ контролируют территорию с юга, юго-запада и запада от города и продолжают освобождать окрестности непосредственно самого Угледара.

Говорить о больших успехах пока не приходится, так как противник перебросил сюда резервы - бригаду морской пехоты, которая усилила оставшуюся здесь часть украинских силовиков.

Тем не менее, Денис Пушилин выразил уверенность, что российские войска смогут выполнить поставленную перед ними задачу, хоть и в более долгий срок.

- Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось, - отметил он.

Напомним, ранее в ДНР показали, как готовят пулеметчиков и специалистов тактической медицины. На полигоне Республиканского центра беспилотных систем прошли курсы уже несколько тысяч бойцов.

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