В Донецке из-за боевых действий без электроэнергии остались 8500 абонентов и 13 котельных

Без электроэнергии остались 8500 абонентов и 13 котельных в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В 20:26 в результате боевых действий в Донецке была обесточена крупная электростанция - ПС Чайкино-330. Из-за этого без света остались жители трех районов города. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
- Без электроэнергии остались 8500 абонентов и 13 котельных в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах, - проинформировал он.
Чуть позже информация обновилась. По слова мэра, все абоненты и котельные были запитаны.
Напомним, сегодня днем Донецк подвергся мощному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Под прицельный огонь украинских силовиков попал Киевский район столицы. Там были зафиксированы прямые попадания в кровли 4-этажного жилого дома по улице Артема и 5-этажного жилого дома по улице Россини. В общей сложности, повреждения получили 11 многоквартирных домов. В одном из них обрушились конструкции. Сейчас под завалами дома ищут людей. Спасатели уже обнаружили тело одного погибшего.
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