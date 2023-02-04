После очередного обмена пленными с Украиной домой вернулись 12 защитников ЛНР

После первичного осмотра медиками и психологами бойцов привезут домой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ЛНР в результате обмена пленными с Украиной вернула домой 12 защитников своих рубежей. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова.

Она отметила, что 4 февраля состоялся очередной обмен пленными с украинской стороной. С подконтрольной Киеву территории смогли вернуться 63 российских военнослужащих.

- Сегодня состоялся очередной обмен с государством Украина, в результате которого из украинского плена освобождены 63 российских военнослужащих. 12 из них - наши земляки, - заявила омбудсмен.

Правозащитница поблагодарила каждого причастного к этому сложному, но крайне важному переговорному процессу, и благодаря кому военные смогли вернуться домой, а семьи - воссоединиться.

- После первичного осмотра медиками и психологами наших защитников мы привезем на территорию Республики, - проинформировала Виктория Сердюкова.

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